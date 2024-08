Von Josef Schnelle

Das Grab des bedeutenden Pharaos Ramses III. (1221 – 1156 v. Chr.) im Tal der Könige ist eines der schönsten und größten, mit seinen prachtvollen Wandmalereien. Das 1769 vom Nilquellen-Forscher James Bruce erstmals untersuchte Grab heißt schmucklos KV 11 oder poetisch „Harfenspielergrab“ in Anspielung an eine besondere Malerei im zweiten Korridor. Die Königsmumie fand man aber in der Neuzeit dort nicht mehr. Vorsorglich hatten nämlich zur Abwehr von Grabräubern Priester eines Pharaos aus der libyschen Dynastie der Dritten Zwischenzeit im neunten Jahrhundert vor Christus im Talkessel von Deir el-Bahari nördlich von Theben ein Mumiendepot mit vierzig Sarkophagen von teils wichtigen Pharaonen und ihren Angehörigen errichten lassen. Aber auch diese Anlage war in die Hände einer Grabräuberfamilie geraten, bevor 1881 Archäologen mit Ausgrabungen begannen. Dabei stießen sie auch auf die Überreste von Ramses III.