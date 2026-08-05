Für einen kurzen Moment nimmt man Adriano Celentano die Pose des Paukers beinahe ab: Der blaue Gehrock, brav gescheitelte Haare und sein konzentrierter Blick verleihen dem sonst schelmischen Popstar eine gewisse Grandezza. So hat er sich vor vermeintlichen Schülerinnen aufgebaut, hält kurz inne und setzt zur Englischlektion an. Klar und deutlich spricht er einen Satz vor und gibt mit einer Dirigentenbewegung den Einsatz für seine Schützlinge: „In the cool may say one. Praise the cool and sin and shoes all – alright?“ Hat man das jetzt richtig verstanden?