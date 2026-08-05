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Dem Geheimnis auf der SpurItaliens verwirrendster Song

Lesezeit: 3 Min.

Mit „Azzurro“ berühmt zu sein, reichte ihm natürlich nicht: Adriano Celentano bei einem „Wetten, dass ..?“-Auftritt 1994 in Duisburg.
Mit „Azzurro“ berühmt zu sein, reichte ihm natürlich nicht: Adriano Celentano bei einem „Wetten, dass ..?“-Auftritt 1994 in Duisburg. Franz-Peter Tschauner

Adriano Celentano machte einst den Rock in Italien populär – mit Hüftschwung wie Elvis, knarziger Stimme und eingängigen Melodien. Doch 1972 erschien ein sehr ungewöhnliches Lied.

Von Sofia Glasl

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Für einen kurzen Moment nimmt man Adriano Celentano die Pose des Paukers beinahe ab: Der blaue Gehrock, brav gescheitelte Haare und sein konzentrierter Blick verleihen dem sonst schelmischen Popstar eine gewisse Grandezza. So hat er sich vor vermeintlichen Schülerinnen aufgebaut, hält kurz inne und setzt zur Englischlektion an. Klar und deutlich spricht er einen Satz vor und gibt mit einer Dirigentenbewegung den Einsatz für seine Schützlinge: „In the cool may say one. Praise the cool and sin and shoes all – alright?“ Hat man das jetzt richtig verstanden?

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