Ob auf dem Schotterweg im Wald oder bei einer brenzligen Situation im Straßenverkehr – wer auf dem Fahrrad zu stark in die Bremsen greift und so das Vorderrad blockiert, kann böse zu Fall kommen und sich schlimm verletzen. Antiblockiersysteme, kurz: ABS, können solche Unfälle vermeiden. Bislang werden sie allerdings nur selten an E-Bikes verbaut, an Fahrrädern ohne elektrische Tretunterstützung überhaupt nicht. Warum ist das so? Und wie könnten Radler besser für ihre eigene Sicherheit sorgen? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick: