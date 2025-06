Zwischen Leidenschaft und Unterdrückung – was hat es auf sich mit dem angeblichen Briefwechsel zwischen Abaelard und Heloïse, der als Zeugnis für ihre gegenseitige Hingabe gilt?

Von Rudolf von Bitter

Gesichert sind allenfalls die Eckdaten dieses berühmtesten aller Liebespaare aus dem Mittelalter: Petrus Abaelardus, geboren 1079, ein streitbarer Theologe, lehrt bereits mit Anfang zwanzig an einer eigenen Schule nahe Paris. Um 1117 wird er Privatlehrer von Heloïse im Haus ihres Onkels Fulbert, wenn der nicht ihr Vater ist. Das ist so ungeklärt wie ihr genaues Geburtsdatum: um 1092, manche schreiben 1100. Ein 37-Jähriger und eine junge Frau, ob Twen oder Teenager – Abaelard schildert es so: „Nur allzu oft verirrte sich die Hand von den Büchern weg zu ihrem Busen, und eifriger als in den Schriften lasen wir eins in des andern Augen.“