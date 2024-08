Es ist nicht einfach, in Görlitz junge Menschen zu finden. In Bars oder auf den Straßen sieht man sie kaum. Aber dafür in der Tram, auf dem Weg zu ihrer Mauer. So nennen Patrick und seine Freunde diesen Ort, an dem nichts ist und doch alles. Ein Basketballplatz, eine Schule, eine Wiese, Wohnhäuser. Und eben diese Mauer, kniehoch. Hier stehen sie, ein paar Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren. Sie reden und lachen und kreischen.