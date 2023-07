Grundmotive

Geniales Grundreihenmatt

Das Grundreihenmatt zeichnet sich dadurch aus, dass der König auf der Grundreihe (1. oder 8. Reihe) gefangen ist und keinen Fluchtweg mehr hat. In den meisten Fällen stehen vor dem König 3 eigene Bauern, z.B. schwarzer König auf Kg8 und Bauern auf h7, g7 und f7. Befindet sich der König in solch einer Art „Gefängnis“ benötigt es nur noch ein Schach durch die gegnerische Dame oder den Turm auf der Grundreihe und ohne Unterstützung wäre der angegriffene König Grundreihenmatt.

Das klassische Grundreihenmatt. Der schwarze König ist von seinen eigenen Bauern eingeschlossen und der weiße Turm gibt das tödliche Schach auf der Grundreihe. Im Gegensatz dazu hat sich der weiße König dank eines Luftlochs (Bauer auf h3) vor dem gefährlichen Grundreihenmatt geschützt.

Tipp: Manches Mal wird die Grundreihe noch von einer gegnerischen Figur gedeckt. In diesen Fällen ist es oft hilfreich, sie von der Deckung der Grundreihe abzulenken, indem man ihr an anderer Stelle ein unwiderstehliches Häppchen anbietet. Um zu solch einer Lösung zu gelangen, empfiehlt sich ein genauer Blick auf die Figuren und ihre Funktionen. So lässt sich schnell erkennen, dass die schwarze Dame zwei Aufgaben hat, die sie nicht gleichzeitig erfüllen kann, nämlich sowohl ihren Turm als auch den König zu beschützen.