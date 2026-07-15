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Acht Tore mit 39 Jahren.

Lionel Messi ist bei dieser WM auch deshalb so gut, weil Argentiniens Spiel auf ihn zugeschnitten ist.

Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel.

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Acht Tore mit 39 Jahren.

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Lionel Messi ist bei dieser WM auch deshalb so gut, weil Argentiniens Spiel auf ihn zugeschnitten ist.

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Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel.

WM 2026

Wie Lionel Messi Richtung Finale spaziert

Von Hanna Eiden, Sebastian Fischer und Felix Haselsteiner
15. Juli 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Die ersten 85 Sekunden nach Anpfiff verbrachte Lionel Messi an diesem Montagmittag damit, spazieren zu gehen. Wobei er sich selbst für einen Spaziergänger wenig bewegte: Nicht mal den Mittelkreis des Stadions in Dallas verließ Argentiniens Nummer zehn in den ersten knapp eineinhalb Minuten des zweiten WM-Gruppenspiels gegen Österreich. Während die anderen 19 Feldspieler sich bereits fleißig mit und ohne Ball über das Feld bewegten, wartete Messi, bis der Ball zu ihm kam.

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