Die ersten 85 Sekunden nach Anpfiff verbrachte Lionel Messi an diesem Montagmittag damit, spazieren zu gehen. Wobei er sich selbst für einen Spaziergänger wenig bewegte: Nicht mal den Mittelkreis des Stadions in Dallas verließ Argentiniens Nummer zehn in den ersten knapp eineinhalb Minuten des zweiten WM-Gruppenspiels gegen Österreich. Während die anderen 19 Feldspieler sich bereits fleißig mit und ohne Ball über das Feld bewegten, wartete Messi, bis der Ball zu ihm kam.