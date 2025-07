Die Windschutzscheibe trennt den Umjubelten vom Unsichtbaren, der eine sitzt vorn im Sattel – der andere hinter dem Lenkrad. Dazwischen liegen einige Meter Fahrbahn und, warum auch nicht, eine Pizzaschachtel, eingeklemmt zwischen Navi und Frontglas; der Mann hinter der Scheibe muss ja auch durch den Tag kommen. Zumal, wenn es darauf ankommt, wenn er zwingend in Topform parat stehen sollte. Bereit, um aus dem Auto zu hüpfen, das Ersatzrennrad am besten schon in der Hand.