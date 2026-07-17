Foto: Photo News/Imago
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Tour de France

Ist das noch gesund?

Die Fahrer der Tour de France gehen an ihre körperlichen Grenzen und darüber hinaus.

Das geht nicht spurlos an Herz, Rücken und der Psyche vorbei. 

Was drei Wochen Radrundfahrt bei den Athleten bewirken.

Foto: Photo News/Imago
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Tour de France

Ist das noch gesund?
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Die Fahrer der Tour de France gehen an ihre körperlichen Grenzen und darüber hinaus.

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Das geht nicht spurlos an Herz, Rücken und der Psyche vorbei. 

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Was drei Wochen Radrundfahrt bei den Athleten bewirken.

Von Frederik Herrmann
17. Juli 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Es sollte sein großer Tag werden. Als der Italiener Filippo Ganna beim diesjährigen Tour-Auftakt in Barcelona die Ziellinie des Mannschaftszeitfahrens überquerte, konnte er sich kaum noch auf dem Rad halten. Er stieg ab, legte sich keuchend auf den Asphalt, nahm den Helm ab und wirkte vollkommen entkräftet. Die 19,6 Kilometer lange Strecke hatte ihm alles abverlangt. Für den Sieg hat es dennoch nicht gereicht. Er wurde Zweiter.

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