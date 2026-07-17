Tour de France

Es sollte sein großer Tag werden. Als der Italiener Filippo Ganna beim diesjährigen Tour-Auftakt in Barcelona die Ziellinie des Mannschaftszeitfahrens überquerte, konnte er sich kaum noch auf dem Rad halten. Er stieg ab, legte sich keuchend auf den Asphalt, nahm den Helm ab und wirkte vollkommen entkräftet. Die 19,6 Kilometer lange Strecke hatte ihm alles abverlangt. Für den Sieg hat es dennoch nicht gereicht. Er wurde Zweiter.