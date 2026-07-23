Warum ist die vielleicht wichtigste Frage überhaupt, oder eben: Warum macht man das? Rennradfahrer wissen, was gemeint ist, und so stellt sich diese Frage an diesem Tag, als das Ziel in Alpe d'Huez noch immer nicht erreicht ist. Die Beine schmerzen, die Sonne brennt vom Himmel herab, das Trikot klebt, das Gesäß hat schon bessere Momente erlebt. Der Erfolg aber, jeder Hobbyradler weiß das, wird jetzt über das Mentale entschieden.