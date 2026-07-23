Video: Korbinian Eisenberger
Video: Korbinian Eisenberger

Tour de France

Hinauf auf den Berg der Qualen

Alpe d’Huez: Der Name lässt Fahrer und Radsportfans erschauern. Nach drei Jahren Pause steht der mythenumrankte Anstieg in diesem Jahr gleich zweimal im Programm der Tour de France.

Eine Kamerafahrt in neun bisweilen schmerzhaften Kapiteln.

Video: Korbinian Eisenberger
Video: Korbinian Eisenberger

Tour de France

Hinauf auf den Berg der Qualen
Video: Korbinian Eisenberger
Video: Korbinian Eisenberger

Alpe d’Huez: Der Name lässt Fahrer und Radsportfans erschauern. Nach drei Jahren Pause steht der mythenumrankte Anstieg in diesem Jahr gleich zweimal im Programm der Tour de France.

Video: Korbinian Eisenberger
Video: Korbinian Eisenberger

Eine Kamerafahrt in neun bisweilen schmerzhaften Kapiteln.

Von Korbinian Eisenberger
23. Juli 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Warum ist die vielleicht wichtigste Frage überhaupt, oder eben: Warum macht man das? Rennradfahrer wissen, was gemeint ist, und so stellt sich diese Frage an diesem Tag, als das Ziel in Alpe d'Huez noch immer nicht erreicht ist. Die Beine schmerzen, die Sonne brennt vom Himmel herab, das Trikot klebt, das Gesäß hat schon bessere Momente erlebt. Der Erfolg aber, jeder Hobbyradler weiß das, wird jetzt über das Mentale entschieden.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.