Foto: Kevork Djansezian/Getty Images via AFP
Foto: Carl de Souza/AFP
Foto: Horstmüller/Imago
Auslandssemester unter Kriegern und Künstlern

Thomas Müller und Lionel Messi treffen sich zum 12. Mal in ihrer Laufbahn – diesmal im großen Finale Vancouver gegen Miami.

Den ehemaligen Bayern-Profi verbindet ein roter Faden mit all den Deutschen, die vor ihm über den Atlantik wechselten.

Von Jürgen Schmieder
5. Dezember 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Uli Hoeneß wird also nicht Thomas Müller gucken am Samstagabend. „Ihn würde ich gerne sehen“, sagte der FC-Bayern-Patron in einer Talkrunde über das MLS-Finale zwischen Inter Miami und Müllers Vancouver Whitecaps: „Aber da spielen ja noch andere mit.“ Stimmt, bei Miami diverse routinierte Promis: Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez. 

