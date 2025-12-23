Pünktlich zu Weihnachten ist Thomas Müller wieder in München. Zurück von seinem Abenteuer in Kanada, wo er nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern erstmals eine halbe Saison bei einem anderen Verein verbracht hat: den Vancouver Whitecaps aus der nordamerikanischen Profiliga MLS. Er hat es in seiner neuen Heimat auf Anhieb ins Ligafinale geschafft. Allerdings verlor er dieses am Nikolaustag mit 1:3 gegen Inter Miami und Lionel Messi.