Pünktlich erscheint Dustin Brown in einem Hamburger Café, er grüßt freundlich und stellt seinen Rucksack in die Ecke. Am Henkel sind zwei Bänder mit Wimbledon-Logo zu erkennen. „Die lass’ ich dran, als Andenken“, sagt Brown. Seine Augen strahlen. Der seit einer Woche 40 Jahre alte Tennisprofi wird seine Karriere auf der Tour bald beenden. Damit tritt eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten des deutschen Tennis ab.