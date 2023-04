„Die Mütter hassen, was wir tun“

Das Material hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert. Seit der US-Amerikaner Steve Mc Kinney 1978 die 200-km/h-Marke überbot, werden alle paar Jahre Weltrekorde gebrochen. „Die alpinen Rennsportler belächeln uns oft und sagen, wir würden uns nur auf die Ski stellen und gerade runterfahren“, sagt Billy. „Doch das sagen sie spätestens dann nicht mehr, wenn sie es mal selbst ausprobiert haben.“ Meist haben die Speedski-Athleten nur ein kleines Zeitfenster im Jahr, in dem die Verhältnisse optimal sind. Am Tag X muss alles stimmen, die Wetterbedingungen und der Schnee. „Der darf nicht zu feucht sein, muss perfekt präpariert sein,“ erklärt Weltrekordler Billy. Beim diesjährigen Rennen in Vars waren es 30 Minuten, in denen alles schnell gehen musste: „Plötzlich stand ich am Start, und aus irgendeinem Grund war ich tiefenentspannt.“