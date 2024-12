Thomas Feistl hat seinen Sitz in einem unscheinbaren Gebäude in der Münchner Maxvorstadt, das mehr wegen des Nachbarn auffällt: ein riesiges rotes Feuerwehrhaus. Feistl selbst ist Experte für gefrorenes Wasser, wenn es sich löst und als tödliche Gefahr über Berghänge hinabwalzt: Der 40-Jährige gilt als einer der wenigen Lawinenforscher Deutschlands. In seiner Doktorarbeit befasste er sich mit der Fließdynamik des Kernelements vieler Wintersportler.