Markus Eisenbichler war sein ganzes Leben lang Skispringer, fast noch lieber Skiflieger, dort hält er nach wie vor mit 248 Metern den deutschen Rekord. Wenn „Eisei“, wie er von fast allen genannt wurde, in der Luft war, war er glücklich. Am vergangenen Wochenende hat der Siegsdorfer seine Karriere beendet, nach sechs Weltmeister-Titeln und Olympia-Bronze 2022 in Peking. Aber auch nach lebensgefährlichen Stürzen und Kreuzbandrissen.