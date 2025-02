Der Kreuzbandriss ist der schlimmste Feind aller Skifahrer, und so manchem Hobbysportler gehen durch diese Verletzung Spaß und Mut verloren. Der Münchner Orthopäde Manuel Köhne fährt selbst Ski und hat sich auf solche Verletzungen spezialisiert. Der 46-Jährige operiert im Jahr um die 1000 Knie, die meisten davon am Kreuzband. 150 dieser Operationen führt der „Kniepapst“ bei Profiathleten durch, alle anderen bei Freizeitsportlern. Unlängst rutschte er auf einer Eisplatte aus, verletzte sich am Knie – und musste selbst unters Messer.