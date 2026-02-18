Die Disziplin Skibergsteigen entstand aus dem Skitourengehen, wie es inzwischen Millionen Menschen als Winterhobby betreiben. Bisher bekommt der Leistungssport auf Tourenskiern mit Fellen wenig öffentliche Aufmerksamkeit, mit der Berufung zu den Olympischen Spielen könnte sich das ändern. Tatjana Paller, die erfolgreichste deutsche Skibergsteigerin, geht in Bormio an den Start. Vor sechs Jahren ist sie vom Radsport auf Tourenskier umgestiegen. Kurz vor den Spielen ist die 30-jährige Starnbergerin in Andorra am Rande eines Weltcups zu erreichen.