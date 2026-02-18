Foto: privat
Neue Olympia-Disziplin Skibergsteigen

„Ich wollte weg aus Malle und rauf auf meine Tourenskier“

Tatjana Paller tritt bei Olympia in der neuen Disziplin Skibergsteigen an.

Warum wechselte sie vom Rennrad in den Schnee? Und wie viel hat das noch mit Skitourengehen zu tun?

Ein Gespräch über die Schönheit dieses Sports, seine Kontroversen und seine Gefahren.

Tatjana Paller tritt bei Olympia in der neuen Disziplin Skibergsteigen an.

Warum wechselte sie vom Rennrad in den Schnee? Und wie viel hat das noch mit Skitourengehen zu tun?

Ein Gespräch über die Schönheit dieses Sports, seine Kontroversen und seine Gefahren.

Interview von Korbinian Eisenberger
18. Februar 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Die Disziplin Skibergsteigen entstand aus dem Skitourengehen, wie es inzwischen Millionen Menschen als Winterhobby betreiben. Bisher bekommt der Leistungssport auf Tourenskiern mit Fellen wenig öffentliche Aufmerksamkeit, mit der Berufung zu den Olympischen Spielen könnte sich das ändern. Tatjana Paller, die erfolgreichste deutsche Skibergsteigerin, geht in Bormio an den Start. Vor sechs Jahren ist sie vom Radsport auf Tourenskier umgestiegen. Kurz vor den Spielen ist die 30-jährige Starnbergerin in Andorra am Rande eines Weltcups zu erreichen.

