Kürzlich sei er wieder auf Skitour gewesen, sagt der Skibergsteiger Felix Gramelsberger, für ihn bedeute das auch ein Stück Freiheit: Wenn er die Felle unter seine Skier schnallt, sich den Berg hinaufschiebt; wenn der Atem schwerer wird vom schnellen Schritt, die Schmerzen aber auch davon erzählen, dass der Gipfel näherkommt. Und wenn man dann auf der Abfahrt als Erster eine Spur in den Schnee zieht wie ein Kalligraf seine Schrift aufs Papier ...