Video: Privat
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Illustration: Felix Hunger/Foto: Imago
Illustration: Felix Hunger/Fotos: Carl Sandin/Bildbyran/Imago

Skibergsteigen

Eskalation am Berg

Zwei Athleten reden über Missstände im deutschen Skibergsteigen, doch ausgerechnet die Whistleblower werden suspendiert. 

Ihr Verband beteuert: Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Wirklich?

Über die Geschichte von Sophia Weßling und Felix Gramelsberger, die womöglich exemplarisch für das System Spitzensport steht.

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Zwei Athleten reden über Missstände im deutschen Skibergsteigen, doch ausgerechnet die Whistleblower werden suspendiert. 

Illustration: Felix Hunger/Foto: Imago
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Ihr Verband beteuert: Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Wirklich?

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Über die Geschichte von Sophia Weßling und Felix Gramelsberger, die womöglich exemplarisch für das System Spitzensport steht.

Von Johannes Knuth und Sebastian Winter
3. April 2026 | Lesezeit: 15 Min.

Kürzlich sei er wieder auf Skitour gewesen, sagt der Skibergsteiger Felix Gramelsberger, für ihn bedeute das auch ein Stück Freiheit: Wenn er die Felle unter seine Skier schnallt, sich den Berg hinaufschiebt; wenn der Atem schwerer wird vom schnellen Schritt, die Schmerzen aber auch davon erzählen, dass der Gipfel näherkommt. Und wenn man dann auf der Abfahrt als Erster eine Spur in den Schnee zieht wie ein Kalligraf seine Schrift aufs Papier ...

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