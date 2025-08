Der Berliner Bundesstützpunkttrainer im Schwimmen, Lasse Frank, arbeitet mit Profis. Angelina Köhler, die bei den Weltmeisterschaften in Singapur über 100 Meter Schmetterling als Titelverteidigerin antrat, aber eine Medaille verpasste, trainiert zum Beispiel unter dem 43-jährigen Frank. In der Weltspitze entscheiden nur winzige Details über Sieg und Niederlage: ein verpatzter Start, ein zu kurzer Tauchgang, ein schlechter Abdruck bei der Wende. Doch was ist der richtige Schwimmstil für Laien? Und wie atmet man richtig? Ein Gespräch über die richtige Schwimmtechnik.