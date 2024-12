Gukesh zeigt Kampfgeist

Die sechste WM-Partie startete vielversprechend mit einer spannenden Variante im Londoner System mit ungleichen Rochaden. Ding testete das Wissen seines Gegners in einer ausgeglichenen, aber komplizierten Variante. Aber auch Gukesh war bestens vorbereitet und wieder einmal sah es nach einem schnellen Remis mit dreifacher Stellungswiederholung nach nur 26 Zügen aus.

Doch diesmal zeigte Gukesh Kampfgeist und wich mehrmals einem Damentausch aus. Eine riskante Entscheidung, da Ding dadurch eine deutlich angenehmere Stellung erhielt. Aber Ding war sichtlich wie in den vorherigen Partien auf Sicherheitskurs, er versuchte weiterhin Damen zu tauschen. Schließlich lenkte auch Gukesh mangels sinnvoller Alternativen ein. Bereits die dritte Partie in Serie endete in einem Remis nach dreifacher Stellungswiederholung.