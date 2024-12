Dings strategische Glanzpartie

Kaum jemand hätte nach der schweren Niederlage in der elften Partie auf ein Comeback des Weltmeisters gesetzt. Doch scheint es, als hätte dieser Rückschlag für Ding auch eine Befreiung bedeutet und ungeahnte, gewaltige Kräfte freigesetzt! Dieses Phänomen konnte auch in seinem WM-Kampf gegen Nepomniaschtschi beobachtet werden, wo Ding mehrfach in Rückstand geraten war. Als psychologische Spekulation mag das Eintreffen des am meisten gefürchteten Ereignisses den Weltmeister von vielen Ängsten befreit haben. Jedenfalls wird die zwölfte Partie der Weltmeisterschaft als strategische Glanzpartie in die Geschichte eingehen! Genießen Sie nachfolgend eine wunderbare Leistung Dings, der damit vor dem Ruhetag wieder Gleichstand herbeigeführt hat.