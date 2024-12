So scharf ist das Londoner System

In dieser Partie wählt der Weltmeister zum zweiten Mal in diesem Wettkampf das Londoner System, das ihm in seinem Match gegen Nepomniachtschi einen brillanten Sieg gebracht hatte. Allerdings legt er diesmal die Partie betont ruhig an und macht klar, dass er nicht bereit ist, das geringste Risiko einzugehen. Mit sorgfältigem Spiel kann Gukesh den minimalen weißen Druck leicht neutralisieren, aber auch keinerlei Gewinnchancen generieren. Ein für alle Zuschauer etwas enttäuschendes und relativ inhaltsarmes Remis ist die Folge. Damit kann der Herausforderer grundsätzlich zufrieden sein, verfügt doch Weiß im Spitzenschach über höhere Gewinnchancen und es ist normalerweise die Aufgabe des Anziehenden, dem Gegner Probleme zu stellen und um den Sieg zu kämpfen. Wir können gespannt sein, wie Gukesh in der am Sonntag folgenden Partie seinerseits die weißen Steine nutzen wird, um den Weltmeister unter Druck zu setzen.