Dings unerwartete Glanzpartie

Kaum ein Experte hätte dem 32-jährigen Weltmeister Ding Liren vor dem Match in Singapur reelle Chancen für die Titelverteidigung eingeräumt. Immerhin lagen zehn Monate und 28 klassische Partien ohne einen einzigen Sieg hinter ihm, während sich sein 18-jähriger Herausforderer Dommaraju Gukesh in Topform präsentierte. Zudem hatte Ding Liren ungewöhnlich offen über seine psychischen Probleme nach dem Sieg im WM-Kampf gegen Jan Nepomnjaschtschi im April 2023 gesprochen. Doch das Match in Singapur begann mit dem folgenden Paukenschlag, der alle Prognosen über den Haufen wirft. Genießen Sie nachfolgend eine wunderbare Glanzpartie des Weltmeisters!