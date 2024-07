Schwimmen

Ein Mund voll Seine gefällig? Ein gewisses Rest-Misstrauen dürften die Triathletinnen und Triathleten noch verspüren, als sie am Mittwochmorgen endlich in die Seine springen. Der Männer-Wettbewerb war wegen zu schlechter Wasserqualität am Dienstag verschoben worden. Doch die letzten Messungen vor dem Start ergaben: Sie war reine, die Seine.



Foto: Julien de Rosa/AFP