Sportler, die Geschichten schreiben

329 Olympiasieger gab es in diesem Sommer in Paris, Paralympics-Sieger wird es viele mehr geben. 549 Medaillenentscheidungen stehen bei den Spielen für Menschen mit Behinderung an, in 22 Sportarten und diversen Startklassen. Manche der rund 4400 Athletinnen und Athleten werden wegen ihrer Erfolge in Erinnerung bleiben, andere wegen ihrer außergewöhnlichen Lebensgeschichten, der besonderen Art und Weise, wie sie sich ihren Sport erschließen – oder wegen der Debatten, die sie auslösen. Zehn Beispiele.