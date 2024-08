Seit bald einem Jahrzehnt ist Johannes Floors ein paralympischer Athlet, er ist Goldmedaillengewinner und Weltrekordhalter, und so wird er in diesen Tagen in Paris eine für einen 29 Jahre alten Sportler vergleichsweise späte Premiere erleben. Zum ersten Mal, sagt er, werde seine ganze Familie, also auch die entfernteren Verwandten, Freunde, Kommilitonen und Kollegen auf der Tribüne sein, wenn er läuft.