Foto: David Ramos/Getty Images
Foto: David Ramos/Getty Images

Die Bilder der Spiele 2026

Wie im Flug

Von Anna Bolten (Text) und Niklas Keller (Bildredaktion)
23. Februar 2026
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Maddie Meyer/Getty Images
Foto: Maddie Meyer/Getty Images

Streit und Dramen, Stürze und Freudentränen: Bei Olympia verdichten sich Momente zu Bildern, die bleiben.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Alex Pantling/Getty Images
Foto: Alex Pantling/Getty Images

Aufnahmen aus den 17 Tagen der Olympischen Winterspiele in Italien.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Peter Kneffel/dpa-POOL/dpa
Foto: Peter Kneffel/dpa-POOL/dpa

Das deutsche Team fällt zunächst bei der Eröffnungsfeier mit Anglerhut und übergroßem Poncho auf.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Robert Michael/dpa
Foto: Robert Michael/dpa

Erstes deutsches Gold holt Max Langenhan im Rodeln – und drückt danach einen anonymen Anruf von Bundeskanzler Friedrich Merz weg.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Athit Perawongmetha/REUTERS
Foto: Athit Perawongmetha/REUTERS

Im Teamwettbewerb bleiben die deutschen Rodler ihrer Tradition treu und gewinnen Gold. 

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Robert Michael/dpa
Foto: Robert Michael/dpa

Beim Zweierbob der Männer gehen sogar alle sechs Medaillen an Deutschland. Hier feiert Johannes Lochner.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: FRANCK FIFE/AFP
Foto: FRANCK FIFE/AFP

Lochner gewinnt mit seinem Team zudem Gold im Viererbob. Gefolgt vom Quartett um Francesco Friedrich, das Silber holt.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Alex Pantling/Getty Images
Foto: Alex Pantling/Getty Images

Eine deutsche Überraschung beim Skispringen: Philipp Raimund gewinnt ohne vorherigen Weltcup-Sieg Gold auf der Normalschanze.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: MARCO BERTORELLO/AFP
Foto: MARCO BERTORELLO/AFP

Gleich mehrfach erfolgreich ist die deutsche Skirennläuferin Emma Aicher. Sie beherrscht vier alpine Disziplinen, zweimal gewinnt sie Silber.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images
Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Auch der Norweger Sturla Holm Laegreid bleibt wohl in Erinnerung. Allerdings nur zum Teil wegen seiner fünf Medaillen im Biathlon – vor allem aber, weil er vor Kameras über seinen Seitensprung spricht.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Guglielmo Mangiapane/REUTERS
Foto: Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Eisschnellläuferin Jutta Leerdam polarisiert, unter anderem, weil sie mit Privatjet zu den Spielen reist – und siegt schließlich über die 1000-Meter-Strecke. 

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Yara Nardi/REUTERS
Foto: Yara Nardi/REUTERS

Für Meme-Potenzial sorgt Benôit Richaud, der 16 Eiskunstläufer aus 13 Nationen betreut. Mal trägt er die Jacke der Kanadier ...

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Yara Nardi/REUTERS
Foto: Yara Nardi/REUTERS

... mal die der US-Amerikaner, ...

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Yara Nardi/REUTERS
Foto: Yara Nardi/REUTERS

... die der Georgier ...

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Yara Nardi/REUTERS
Foto: Yara Nardi/REUTERS

... und unter anderem der Belgier.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: MARCO BERTORELLO/AFP
Foto: MARCO BERTORELLO/AFP

Emotional wird es bei der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Sie ist die erfolgreichste Skirennläuferin der Geschichte, blieb aber zuletzt acht Rennen ohne olympische Medaille. Ihren „Olympia-Fluch“ hat sie im Slalom nun besiegt.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Aleksandra Szmigiel/REUTERS
Foto: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

Die Deutsche Lena Dürr hingegen, nach dem jeweils ersten Lauf an Position zwei im Slalom und Riesenslalom liegend, verpasst in beiden Rennen ihre Medaillenchance. 

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images
Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Auch die deutsche Biathletin Franziska Preuß verpasst ihre Einzelmedaille. Nach Olympia beendete sie ihre Karriere.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images
Foto: Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images

Ein weiteres Bild des Frusts: Der führende Norweger Atle Lie McGrath scheidet nach einem Fehler beim Slalom aus und stapft in Richtung Wald.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: IMAGO/JOEL MARKLUND/Bildbyran
Foto: IMAGO/JOEL MARKLUND/Bildbyran

Zwei Curling-Spieler verarbeiten ihren Frust anders. Der Kanadier Marc Kennedy ...

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: JOEL MARKLUND/IMAGO/Bildbyran
Foto: JOEL MARKLUND/IMAGO/Bildbyran

... und der Schwede Oskar Eriksson geraten wegen einer mutmaßlichen Regelwidrigkeit in einen heftigen Wortwechsel.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Daniel Karmann/dpa
Foto: Daniel Karmann/dpa

Klar regelwidrig: Beim 50-Kilometer-Langlauf nimmt die Russin Darja Neprjajewa versehentlich die Ersatzski der Deutschen Katharina Hennig Dotzler - und entschuldigt sich hier.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Gintare Karpaviciute/REUTERS
Foto: Gintare Karpaviciute/REUTERS

Olympia hat dieses Jahr außerdem Premieren zu bieten: etwa die neue Disziplin Skibergsteigen ...

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: FABRICE COFFRINI/AFP
Foto: FABRICE COFFRINI/AFP

... und Lucas Pinheiro Braathen, der im Riesenslalom die erste Goldmedaille für Brasilien und Südamerika bei Winterspielen jemals holt.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Matthias Schrader/AP
Foto: Matthias Schrader/AP

Der norwegische Langläufer Johannes Hösflot Klaebo schreibt auf seine Art Geschichte: Mit sechsmal Gold gewinnt er insgesamt elf Goldmedaillen bei Olympia – historischer Rekord bei Winterspielen.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Die US-Skirennläuferin Lindsey Vonn träumt vom erneuten Olympia-Erfolg, erlebt aber eine Tragödie: Sie stürzt schlimm und bricht sich das Bein.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Jared C. Tilton/2026 Getty Images
Foto: Jared C. Tilton/2026 Getty Images

Viele blicken zudem mit Bedauern auf den US-Eiskunstläufer Ilia Malinin, den „Gott der Vierfachsprünge“. Er hatte Gold vor Augen, doch stürzt schließlich mehrmals bei der Kür.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Aijaz Rahi/AP
Foto: Aijaz Rahi/AP

Beim Skeleton wird der Ukrainer Wladyslaw Heraskewytsch aus dem Wettkampf ausgeschlossen, weil er einen Helm mit Porträts von im Krieg getöteten ukrainischen Sportlern trägt.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Peter Kneffel/dpa-POOL/dpa
Foto: Peter Kneffel/dpa-POOL/dpa

Eine in Italien lebende Russin führte zunächst unerkannt die ukrainischen Athleten bei der Eröffnung ins Stadion.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Maria Laura Antonelli/IMAGO/Avalon.red
Foto: Maria Laura Antonelli/IMAGO/Avalon.red

Außerdem für Empörung sorgen die Kommentare von Paolo Petrecca, Sportchef des italienischen Senders Rai, bei der Eröffnung. Er verwechselte Promis, erkannte Athleten nicht und verbreitete rassistische Klischees.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Terje Pedersen/NTB/dpa
Foto: Terje Pedersen/NTB/dpa

In guter Erinnerung bleibt dieses Zielfoto mit Wolfshund Nazgul, der sich ins Langlaufstadion in Tesero verirrt hatte. 

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Projektteam
Text und digitales Storytelling Anna Bolten
Bildredaktion Niklas Keller
Redaktion Nadja Tausche
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen