Eine der schönsten olympischen Anekdoten ist heutzutage leider ein wenig in der Vergessenheit versunken. Als Jean Drapeau, der frühere Bürgermeister der Stadt Montréal, mit der Sorge konfrontiert wurde, seine Stadt könnte sich mit der Ausrichtung der Olympischen Spiele 1976 übernehmen, trat er den Bedenkenträgern mit väterlicher Fürsorge entgegen: „Die Spiele können so wenig ein Defizit haben, wie ein Mann ein Kind bekommen kann!“ Eine Annahme, mit der Drapeau um die Winzigkeit von rund 1,5 bis zwei Milliarden kanadische Dollar danebenlag. Ein Karikaturist dankte es ihm, indem er den Würdenträger im hochschwangeren Zustand zeichnete. Als Drapeau 1999 starb, standen seiner Stadt noch sieben Jahre bevor, in denen sie ihren olympischen Schuldenberg würde abtragen müssen.