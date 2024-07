Mehr als einfach nur dabei

Für den französischen Judoka Teddy Riner, 35, scheint nun die ganze Karriere auf diesen einen Wettkampf zuzulaufen: Freitag, 2. August, Champ-de-Mars-Arena unweit des Eiffelturms. Dann geht es um Gold im Schwergewicht, der Klasse über 100 Kilo. So wie es ja immer um Gold geht, wenn Teddy Riner, der terreur des tatamis, der Schrecken der Judomatten, sich den Judogi zubindet. Gold in London 2012, Gold in Rio 2016, elf Mal Weltmeister – es gab mal eine Phase, da war der in Guadeloupe geborene 2,04-Meter-Mann in unglaublichen 154 Kämpfen hintereinander unbesiegt. „Teddy Riner schlagen – Hirngespinst oder Realität?“, fragte die Zeitung Le Monde vor seinem Wettkampf bei den Spielen 2021 in Tokio … ehe Riner dort im Viertelfinale gegen den Russen Tamerlan Baschajew verlor.

Teddy Riner, der in einem Palast in Marrakesch lebt und in Marokko trainiert, hat jetzt also eine Verabredung: mit seinem Heimatland, und mit seinem dritten Olympiagold. Was er mit 140 Kilo und 35 Jahren auf die Matte bringt, ist weiterhin eine Schau. Und während man bei den meisten Spitzensportlern in seinem Alter nun davon ausgehen würde, dass nach den Spielen Schluss ist mit dem ewigen Gekämpfe, hat Riner schon angekündigt, dass er tatsächlich auch mal was anderes machen will als Judo. Aber erst nach den Spielen 2028 in Los Angeles. Claudio Catuogno