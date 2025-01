Die Zählungen, sie gehen derzeit etwas durcheinander in Cortina d’Ampezzo. 14, sagen die einen, elf die anderen, dann hört man, es seien zwölf Kräne im Ortsbild zu sehen – wobei, schon gesehen, einen weiteren haben sie vorige Woche aufgestellt, beim Cristallo-Resort, das sie auch noch renovieren. Und die bei der Bobbahn, sie drehen sich auch weiter fleißig um die eigene Achse, von ihnen wird noch zu reden sein. Als Regina delle Dolomiti, als die Königin der Dolomiten wird Cortina in Italien bezeichnet, nur ist sie aktuell eher die Hauptstadt der Kräne, die überall sprießen, eine Königin im Umbau. Dabei haben sich die Ampezzani doch einst stolz ein Motto in ihr Wappen geschrieben, dem sie aktuell nicht gerecht werden: „Modo vivo ac tuta quiesco“ steht da: „Ich lebe mit Maß und Ruhe“.