Da steht sie, ein kleiner orange-roter Punkt im riesigen Weiß. Eine Pistenraupe schiebt sich vor ihr den Hang hinauf, Schneekanonen blasen körnigen Staub durch die Luft und über all dem kreist ein Helikopter mit Equipment fürs Fernsehen. Der weiße Berg wirkt in diesen Momenten wie ein unschuldiger Ort, an dem Mensch und Maschine über die Natur herfallen. Und zwischen all dem geschäftigen Treiben, zwischen den Männern, die in Raupen und Schneemobilen das Gelände belagern, steht sie: Nadine Grüner, die Frau, die hier für den Umweltschutz zuständig ist und wirklich so heißt.