Es war eine Rauchwolke, die ahnen ließ, dass Schlimmstes passiert war. Die Nordschleife des Nürburgrings ist keine Rennstrecke, wie man sie heute kennt. Sie ist ein mehr als 20 Kilometer langes Asphaltband, das in den 1920er-Jahren in die Eifel gelegt wurde, um die Wirtschaft in der strukturschwachen Gegend zu beleben – über Hügel, an Feldern vorbei, durch Wälder.