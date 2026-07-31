Foto: Getty Images
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Niki Lauda

Der Unfall, der das Gesicht der Formel 1 prägte

Fast eine Minute in lodernden Flammen, kaum 40 Tage später schon wieder im Rennwagen: 

Niki Laudas Unfall auf der Nordschleife des Nürburgrings vor 50 Jahren hat vieles verändert. Für ihn selbst. Aber auch im Motorsport.

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Der Unfall, der das Gesicht der Formel 1 prägte
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Fast eine Minute in lodernden Flammen, kaum 40 Tage später schon wieder im Rennwagen: 

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Niki Laudas Unfall auf der Nordschleife des Nürburgrings vor 50 Jahren hat vieles verändert. Für ihn selbst. Aber auch im Motorsport.

Von René Hofmann
31. Juli 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Es war eine Rauchwolke, die ahnen ließ, dass Schlimmstes passiert war. Die Nordschleife des Nürburgrings ist keine Rennstrecke, wie man sie heute kennt. Sie ist ein mehr als 20 Kilometer langes Asphaltband, das in den 1920er-Jahren in die Eifel gelegt wurde, um die Wirtschaft in der strukturschwachen Gegend zu beleben – über Hügel, an Feldern vorbei, durch Wälder. 

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