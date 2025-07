Von Korbinian Eisenberger , Christian Helten, Jonas Jetzig, Stefan Kloiber und Oliver Schnuck

Frankreich beheimatet bedeutende Gebirgsketten für radfahrende Grenzgänger. Im Jura , in den Ardennen und, nicht zu vergessen, in den Vogesen strampelt es sich noch verträglich die Pässe hinauf. Deutlich höher und steiler ragen die Alpen im Südosten in den Himmel, die Pyrenäen im Südwesten und das Zentralmassiv im Landesinneren.