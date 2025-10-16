Foto: Petter Arvidson/Bildbyran/Imago
Schwedischer Fußball

Das Wunder der Heringserwürger

Sie spielen da, wo die Welt endet und das Meer anfängt: Ein winziger Klub aus der 1300-Seelen-Gemeinde Mjällby steht vor dem Gewinn der schwedischen Fußballmeisterschaft.

Wie das Unmögliche gelingen konnte? Ein Besuch.

Von Alex Rühle
16. Oktober 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Im europäischen Fußball herrscht ja gerade die große Zeit der Außenseiter. Hierzulande wird die zweite Liga dominiert von der Sportvereinigung 07 Elversberg e.V., die beheimatet ist in Spiesen-Elversberg, einer 13 000-Seelen-Gemeinde im ländlichen Saarland. Die erste norwegische Liga hat in der vergangenen Saison der FK Bodø/Glimt gewonnen. Bodø ist ein Städtchen nördlich des Polarkreises, ins örtliche Stadion passen 8200 Leute. Und am vergangenen Sonntag hat die Nationalmannschaft der Färöer, auf denen insgesamt 55 000 Menschen zu Hause sind, in der WM-Qualifikation Tschechien geschlagen. 

