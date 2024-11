Es braucht die Vorstellungskraft und das historische Wissen eines britischen Journalisten, der seit 36 Jahren kein einziges Formel-1-Rennen verpasst hat, um in der Bundesautobahn 61 die mother road des deutschen Motorsports zu erkennen: Vom Hockenheimring an den Heimatstädten von Sebastian Vettel und Rudolf Carraciola vorbei Richtung Nürburgring, irgendwann kommt dann Kerpen, Residenz von Wolfgang Graf Berghe von Trips und natürlich die der Schumachers. Im Anschluss noch Mönchengladbach, verbunden mit Heinz-Harald Frentzen und Nick Heidfeld. Dahinter, schreibt Joe Saward, liege noch Hülkenbergland. So gründlich ist die Topografie des hiesigen Rennsports wohl noch nie vermessen worden.