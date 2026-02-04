Olympische Winterspiele Die deutschen Medaillenhoffnungen 4. Februar 2026 Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Wer könnte Gold holen? Wann finden die Wettkämpfe der aussichtsreichsten Athleten statt? Die Übersicht Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Linus StraßerSki Alpin, SlalomFinaler Lauf Montag, 16.2., 13.30 Uhr Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen