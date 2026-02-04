Olympische Winterspiele

Die deutschen Medaillenhoffnungen

4. Februar 2026
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Wer könnte Gold holen? Wann finden die Wettkämpfe der aussichtsreichsten Athleten statt?
Die Übersicht

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Linus Straßer

Ski Alpin, Slalom
Finaler Lauf Montag, 16.2., 13.30 Uhr
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen