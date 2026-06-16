Marathon, Trail, Ultra, Sprint auf eine Skisprungschanze, Ablaufen des Berliner U- und S-Bahn-Netzes: Maren Schiller ist kreativ, wenn es um neue Herausforderungen geht. Worin besteht der Reiz? Was geht bei harten Läufen in einem vor? Im Rahmen des Mindpop Festivals der SZ hat die Extremläuferin und Influencerin von ihren Erfahrungen und der Faszination am Laufen erzählt. Der nächste Wettkampf der 30-Jährigen: Der Zugspitz-Ultra am 19. Juni, 107 Kilometer und 5280 Höhenmeter in unter 27 Stunden, Startzeit 22 Uhr. Lesen Sie hier eine angepasste Fassung, in der vollen Länge gibt es das Gespräch mit Maren Schiller als Podcast.