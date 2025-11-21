Der Mann, der in Diego Maradonas Kopf wohnt, heißt Ciro Vitiello und betreibt eine Salumeria; sie liegt tief im Herzen der Quartieri Spagnoli von Neapel. Wenn man Vitiello aufsucht und er nach Anbruch der Mittagspause den weißen Kittel abstreift, faltet und beiseitelegt, erzählt er, dass es anstrengend sein kann, im Kopf von Maradona zu wohnen.