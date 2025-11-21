Foto: Arne Dedert/dpa
Neapel und Maradona

Stadt Gottes

Seit fünf Jahren ist Diego Maradona jetzt tot. Aber in Neapel lebt er weiter: auf Hauswänden und Kühlschrankmagneten, als Retter, Inspiration und gutes Geschäft.

Er hat sogar – ausgerechnet er! – die Drogendealer vertrieben. Eine moderne Heiligengeschichte.

Von Javier Cáceres
21. November 2025 | Lesezeit: 18 Min.

Der Mann, der in Diego Maradonas Kopf wohnt, heißt Ciro Vitiello und betreibt eine Salumeria; sie liegt tief im Herzen der Quartieri Spagnoli von Neapel. Wenn man Vitiello aufsucht und er nach Anbruch der Mittagspause den weißen Kittel abstreift, faltet und beiseitelegt, erzählt er, dass es anstrengend sein kann, im Kopf von Maradona zu wohnen.

