Wie die Suche nach Laura Dahlmeier ablief

Sie wollte bleiben. Dort oben in den Bergen, so hat es sich Laura Dahlmeier für einen Fall wie diesen selbst gewünscht: Zwei Tage lang wurde nach der ehemaligen Biathletin im Karakorum-Gebirge in Pakistan gesucht, am Mittwoch übermittelte das Management von Laura Dahlmeier die traurige Nachricht: Die ehemalige Biathletin hat den erlittenen Steinschlag auf 5700 Meter Höhe nicht überlebt.