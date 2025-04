Um diesem Monster entgegenzutreten, brauchte es eine ganze Kletterkarriere. Das wusste Barbara „Babsi“ Zangerl nur zu gut. Deshalb hatte sie sich die Route Free Rider am El Capitan bis zum Herbst 2024 aufgehoben – obwohl sie in fast 20 Jahren am Fels bereits einige der härtesten Linien an der 1000 Meter hohen Wand geklettert war.