Video: Noah Nolte
Legendäre Kartbahn in Kerpen

In Schumachers Reifenspuren

Familie Geier folgt dem Weg der berühmtesten deutschen Motorsportfamilie. Der Vater betreibt dieselbe Anlage in Kerpen, die Mutter führt das Restaurant – und der achtjährige Levi brettert im Kreis.

Lohnt sich das, wenn der Weg in die Formel 1 bis zu 15 Millionen Euro kostet? Ein Ortsbesuch.

Von Mads Poschardt
27. Februar 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Viel zu langsam“, sagt Levi Geier frustriert, als er am Samstagvormittag nach dem zweiten freien Training aus seinem Kart steigt, „nur 95 km/h.“ Erst vor sechs Wochen hat er seinen achten Geburtstag gefeiert ­– das Mindestalter, um in der AvD-ACV German Karting Series in der Klasse Mini starten zu dürfen. Für sein erstes Rennen am Sonntag hat er sich viel vorgenommen: „Ich möchte mindestens Dritter werden bei den Minis“, sagt er am Samstagmorgen um kurz vor acht.

