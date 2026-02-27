Viel zu langsam“, sagt Levi Geier frustriert, als er am Samstagvormittag nach dem zweiten freien Training aus seinem Kart steigt, „nur 95 km/h.“ Erst vor sechs Wochen hat er seinen achten Geburtstag gefeiert ­– das Mindestalter, um in der AvD-ACV German Karting Series in der Klasse Mini starten zu dürfen. Für sein erstes Rennen am Sonntag hat er sich viel vorgenommen: „Ich möchte mindestens Dritter werden bei den Minis“, sagt er am Samstagmorgen um kurz vor acht.