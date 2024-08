Das Einhorn des Wassers

Wer verstehen will, wie gleichmäßig und gefühlvoll Kathleen Genevieve Ledecky, genannt Katie, schwimmt, schaut sich am besten das Schokomilch-Video an. Im Video, Millionen mal geteilt auf Tiktok und anderen Plattformen, nimmt sich Ledecky im Trainingspool einen Becher voller Schokomilch vom Beckenrand und stellt ihn sich auf ihren Kopf respektive auf die weiße Badekappe mit der US-Flagge. Dann schwimmt sie los.