Anna Bader hat kürzlich ein 62 Seiten langes Fotobuch geschrieben, mit dem sie die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens kreativ verarbeitet. „Auftauchen“, heißt es. Darin ist sie mal völlig überzeichnet mit künstlich aufgepumpten Muskeln zu sehen, mal auf einem inszenierten Mugshot, wie die Polizeifotos mit Festgenommenen in den USA genannt werden, mal unter Wasser, wo sie sich desillusioniert gegen den Beckenrand lehnt. Der Ton des Textes ist höchst ironisch. Die Satire soll zeigen: Ich bin unschuldig