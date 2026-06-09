Foto: David Ebener/Picture Alliance/dpa
Foto: David Ebener/Picture Alliance/dpa
Foto: Andrea Staccioli/Deepbluemedia/Insidefoto/Imago
Foto: Andrea Staccioli/Deepbluemedia/Insidefoto/Imago

Dopingvorwürfe im High Diving

Der Fall Bader

Anna Bader wird positiv auf das Dopingmittel Ostarin getestet und für zwei Jahre gesperrt.

Bis heute beteuert eine der besten High Diverinnen, dass sie nicht wissentlich gedopt hat – und kämpft um ihren Ruf.

Foto: David Ebener/Picture Alliance/dpa
Foto: David Ebener/Picture Alliance/dpa

Dopingvorwürfe im High Diving

Der Fall Bader
Foto: Andrea Staccioli/Deepbluemedia/Insidefoto/Imago
Foto: Andrea Staccioli/Deepbluemedia/Insidefoto/Imago

Anna Bader wird positiv auf das Dopingmittel Ostarin getestet und für zwei Jahre gesperrt.

Foto: Andrea Staccioli/Deepbluemedia/Insidefoto/Imago
Foto: Andrea Staccioli/Deepbluemedia/Insidefoto/Imago

Bis heute beteuert eine der besten High Diverinnen, dass sie nicht wissentlich gedopt hat – und kämpft um ihren Ruf.

Von Sebastian Winter
9. Juni 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Anna Bader hat kürzlich ein 62 Seiten langes Fotobuch geschrieben, mit dem sie die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens kreativ verarbeitet. „Auftauchen“, heißt es. Darin ist sie mal völlig überzeichnet mit künstlich aufgepumpten Muskeln zu sehen, mal auf einem inszenierten Mugshot, wie die Polizeifotos mit Festgenommenen in den USA genannt werden, mal unter Wasser, wo sie sich desillusioniert gegen den Beckenrand lehnt. Der Ton des Textes ist höchst ironisch. Die Satire soll zeigen: Ich bin unschuldig

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.