Foto: Guillermo Arias/AFP
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Foto: Victor Medina/Reuters
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Foto: Carlos A. Moreno/Anadolu Agency/Imago
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Iranische Elf vor WM-Auftakt

Zu Gast bei Feinden

Die iranische Delegation hat ihr WM-Quartier 20 Autominuten von der amerikanischen Grenze entfernt im mexikanischen Tijuana aufgeschlagen.

Eindrücke von einem streng gesicherten Gelände, auf dem dennoch nichts sicher ist.

Foto: Guillermo Arias/AFP
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Iranische Elf vor WM-Auftakt

Zu Gast bei Feinden
Foto: Victor Medina/Reuters
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Die iranische Delegation hat ihr WM-Quartier 20 Autominuten von der amerikanischen Grenze entfernt im mexikanischen Tijuana aufgeschlagen.

Foto: Carlos A. Moreno/Anadolu Agency/Imago
Foto: Carlos A. Moreno/Anadolu Agency/Imago

Eindrücke von einem streng gesicherten Gelände, auf dem dennoch nichts sicher ist.

Von Jürgen Schmieder
14. Juni 2026 | Lesezeit: 6 Min.
Als die iranischen Fußball-WM-Teilnehmer am Samstagabend aus der Umkleide zum Training kommen, da denkt man so als Gast am Spielfeldrand: Sie hätten es kaum besser treffen können mit ihrem Quartier im mexikanischen Tijuana. 250 Kilometer von Los Angeles entfernt, wo die Elf zwei Gruppenspiele bestreitet, ein Katzensprung angesichts der Entfernungen bei diesem Turnier. Sie haben beste Bedingungen im Centro Xoloitzcuintle, Stadion und Trainingsgelände des Erstligisten, den hier alle nur als die Xolos kennen, die Hunde. Der Rasen ist saftig, er wird von der Abendsonne bestrahlt und von Sprinklern befeuchtet..

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