„Wie kann einer Kneipe in München das Bier ausgehen?“

Wie diese Europameisterschaft in Deutschland in Erinnerung bleibt, das hat nicht nur mit dem Fußball zu tun, sondern vor allem mit denen, die für den Fußball im Land unterwegs waren: den Fans. Erst waren überall Schotten, dann tanzten ständig Niederländer durch die Straßen, fast vor jedem Spiel gab es Fan-Märsche in den Innenstädten von München bis Hamburg, ohne diese Bilder lässt sich die Geschichte dieses Turniers nicht erzählen. Und wie sich Deutschland dabei als Gastgeber geschlagen hat, können natürlich am besten die Fans erzählen, die ihrer Nationalmannschaft hinterhergereist sind, in einigen verspäteten Zügen, aber meistens ziemlich gut gelaunt.