Als der FC Bayern 2001 erstmals die Champions League gewann, im Elfmeterschießen gegen den FC Valencia, war das eine Erlösung für den Verein. Zwei Jahre zuvor hatten die Bayern im Finale gegen Manchester United eine der schmerzhaftesten Niederlagen ihrer Klubgeschichte erfahren. Was der Sieg gegen Valencia jedoch auch war: das Ende einer Marathonsaison mit insgesamt 55 Pflichtspielen. 34 Partien in der Bundesliga, je zwei in Liga- und DFB-Pokal – und: 17 Mal Champions League. Zwischen Gruppen- und K.-o.-Phase gab es damals noch eine Zwischenrunde mit sechs Spieltagen.