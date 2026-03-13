Die Fußballgötter Kimmich macht den Olli Kahn Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Wie schafft man es bei so viel Vorsprung, die Bayern-Profis noch für die Bundesliga zu motivieren? Der Chefantreiber hat eine Lösung. Von Guido Schröter 13. März 2026 | Lesezeit: 1 Min. Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Illustration: Guido Schröter Text: ; Digitales Storytelling: Martin Schneider