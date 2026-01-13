Die Winterpause im Biathlonzirkus hat den Namen nicht verdient. „Die Feiertage sind eigentlich ganz normale Arbeitstage mit besserem Essen“, sagt Franziska Preuß. Raclette am Heiligabend, Grillen am 25. Dezember, recht viel mehr Ablenkung war nicht drin kurz vor dem Jahreswechsel bei ihr zu Hause in Ruhpolding, wo die 31-Jährige seit 2022 zusammen mit ihrem Lebensgefährten Simon Schempp in einem Holzhaus wohnt. Im neuen Jahr ruft Franziska Preuß dann auf dem Weg nach Oberhof aus dem Auto an. Es geht um die Skijägerei und um Olympia, aber nicht nur.